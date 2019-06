Britská ekonomika by mala v 2. kvartáli zaznamenať pokles o 0,2 %

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. júna (TASR) - Britská ekonomika by mala v 2. štvrťroku zaznamenať pokles. Očakáva to britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR).Inštitút predpokladá, že britská ekonomika za obdobie apríl až jún klesne o 0,2 %. Naznačil to už vývoj za mesiac apríl, keď podľa štatistického úradu hrubý domáci produkt (HDP) Británie klesol medzimesačne o 0,4 %. Do veľkej miery sa to podpísali produkcia áut a stavebný sektor. Za trojmesačné obdobie od februára do konca apríla však ešte ekonomika vzrástla o 0,3 %.Podľa NIESR sa situácia v oblasti produkcie príliš nezmenila ani v mesiaci máj, čo sa spolu s aprílom odrazí na vývoji za celý 2. kvartál. Za trojmesačné obdobie do konca mája NIESR počíta s poklesom ekonomiky na úrovni 0,1 %.