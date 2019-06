Rusko bude rokovať o odškodnení za kontaminovanú ropu s každým zvlášť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. júna (TASR) - Rusko bude rokovať o odškodnení za kontaminovanú ropu transportovanú v apríli do Európy cez ropovod Družba s každou spoločnosťou zvlášť. Uviedol to zástupca ruského ministra energetiky Pavel Sorokin.Rusko v apríli zastavilo dodávky ropy cez Družbu po odhalení nadmerného množstva organických chloridov v potrubí, cez ktoré sa denne transportuje milión barelov (1 barel = 159 litrov) suroviny. Ropovod Družba prechádza cez Bielorusko ďalej do Európy.Prevádzkovateľ ropovodu spoločnosť Transnefť uviedla, že cez Družbu pretiekli 3 milióny ton, čo je takmer 22 miliónov barelov, kontaminovanej ropy.Podľa francúzskeho koncernu Total a ruskej firmy Lukoil kompenzácia za barel znečistenej ropy by mala byť okolo 15 USD (13,27 eura).Bielorusko odhaduje, že objem kontaminovanej ropy mohol dosiahnuť až 5 miliónov ton, čo zodpovedá mesačnému vývozu cez Družbu, alebo približne 1,2 milióna barelov denne a v hodnote 2,3 miliardy USD pri súčasných cenách. Nie všetko však bude predmetom kompenzácie.Sorokin, ktorý vedie rozhovory o kontaminácii v mene ruského ministerstva energetiky, na otázku o odškodnení povedal:To podľa neho znamená rôzne prístupy a v dôsledku toho úplne odlišné náklady na elimináciu následkov. Dodal, že jeho tím navrhol algoritmus na výpočet nákladov.Pri kompenzácii sa bude brať do úvahy čas potrebný na zmiešanie znečistenej ropy s čistou surovinou, aby hladiny chloridov dosiahli povolené limity, ako aj náklady na skladovanie, náklady na prepravu a iné výdavky, vyhlásil Sorokin.Pripomenul, že žiadni zahraniční odberatelia ruskej ropy zatiaľ nevypočítali presnú sumu kompenzácií, ktorú požadujú, hoci sa očakáva, že rokovania sa v blízkej budúcnosti uzavrú.povedal Sorokin.Podľa predstaviteľov Ruska by odškodnenie mala zaplatiť skôr spoločnosť Transnefť ako štát. Zatiaľ, čo štát odškodní producentov ropy za ich straty spôsobné kontamináciou, ropné spoločnosti by mali zase hovoriť so svojimi zákazníkmi o stratách v rámci dodávateľského reťazca.Družba sa v Bielorusku delí na dve vetvy. Rusku sa podarilo obnoviť niektoré dodávky čistej ropy do Poľska cez severnú vetvu aj cez južnú na Ukrajinu, Slovensko do Českej republiky a Maďarska.Rusko si uložilo časť kontaminovanej ropy v európskych zásobníkoch vrátane tých v Maďarsku. A súhlasilo, že z Bieloruska odčerpá späť určitý objem znečistenej suroviny, ktorú „doma“ zmieša s čistou. Môže sa potom rafinovať v Rusku a znova exportovať.Sorokin povedal, že Rusko odčerpá ropu späť cez prístav Usť-Luga v Baltickom mori v priebehu dvoch týždňov. Táto kontaminovaná ropa je zatiaľ uskladnená v rafinérii Naftan v Bielorusku. Aj na juhu bola všetka znečistená ropa uskladnená.Niektoré ruské prístavy, ktoré kríza pôvodne nezasiahla, zaznamenali nárast hladín chloridov, pretože Rusko rozriedilo znečistenú ropu čistou, aj keď v rámci povolenej úrovne.Podľa Sorokina hladiny chloridov v ruských prístavoch nebudú vyššie ako v Usť-Luga. Rusko stále skúma aj iné možnosti, ako je miešanie, povedal Sorokin.Znečistená ropa môže poškodiť rafinérske zariadenia, ale nemá vplyv na ropné produkty ani na konečných užívateľov, ako sú motoristi.Sorokin uviedol, že obnovenie dodávok ropy cez Družbu na predkrízové úrovne závisí od prebiehajúcich rozhovorov medzi kupujúcimi a predávajúcimi, ale ministerstvo energetiky očakáva úplné obnovenie vbudúcnosti.Na otázku, či podľa neho budú niektoré európske krajiny po kríze hľadať náhradu za ruskú ropu, Sorokin povedal:Družba sa podieľa približne štvrtinou, teda 25 %, na vývoze ropy z Ruska, druhého najväčšieho svetového exportéra komodity po Saudskej Arábii.(1 EUR = 1,1301 USD)