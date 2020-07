Britská ekonomika sa môže z koronakrízy spamätať až v roku 2024, zvýši sa aj nezamestnanosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zotavovanie ekonomiky Veľkej Británie na úroveň, na ktorej bola pred koronakrízou , by podľa analýzy britskej prognostickej skupiny EY Item Club mohlo trvať až do roku 2024. Skupina, ktorá používa podobný ekonomický model ako britské ministerstvo financií, odhaduje, že nezamestnanosť v krajine stúpne z úrovne 3,9 percenta na 9 percent.Zároveň predpovedajú, že hospodárstvo krajiny sa v tomto roku zmenší o 11,5 percenta, čiže viac v porovnaní s ich prognózou spred mesiaca, keď odhadovali pokles o 8 percent. Informuje o tom portál bbc.com.Spotrebitelia sú opatrnejší, ako sa očakávalo, uviedli prognostici EY Item Club a dodali, že ekonomický rast budú tlmiť aj nízke podnikateľské investície. Výsledkom je to, že teraz očakávajú o 18 mesiacov dlhšie zotavovanie ekonomiky, ako pôvodne prognózovali."Vyzerá to tak, že je čoraz viac pravdepodobnejšie, že zotavovanie bude oveľa dlhšie, ako sa očakávalo," povedal hlavný ekonomický poradca EY Item Club Howard Archer.