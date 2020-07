Kyselica porušil zákon a podľa Šeligu by mal vyvodiť zodpovednosť, ale minister Naď mu dôveruje

Pochybnosť a mierna pachuť

Štátnemu tajomníkovi dôveruje

Lukáš Kyselica

... bol šéfom tímu Gorila a vyšetroval aj objednávku vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko. Príslušníkom vojenskej tajnej služby bol od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca NR SR. V hnutí OĽaNO o jeho pôsobení vo vojenskom spravodajstve nevedeli.



Kyselica vo vojenskom spravodajstve spadal pod svojho vtedajšieho šéfa Jána Balciara, na ktorého podozrivé majetkové pomery v minulosti upozorňovali médiá. Naď Balciara po nástupe na čelo rezortu odvolal z funkcie.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v tejto súvislosti nechal počuť, že Kyselicovi dôveruje. Podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO), o ktorom sa po voľbách uvažovalo ako o možnom kandidátovi na post ministra vnútra, Kyselicove pôsobenie vo vojenskom spravodajstve ho sklamalo.



28.7.2020 - Štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica (OĽaNO) porušil zákon a mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) a vládnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že štátnemu tajomníkovi dôveruje.„Hľadiac na to právnicky je zrejmé, že pán Kyselica porušil zákon, pretože ako vojak, čo príslušníci vojenského spravodajstva sú, sa aktívne zúčastňoval na predvolebnej kampani. To sa nesmie, to majú vojaci, policajti, alebo napríklad aktívni sudcovia zakázané,“ ozrejmil Šeliga.Poukázal tiež na to, že Kyselica verejnosti nemôže povedať nič, lebo je viazaný mlčanlivosťou. „Nemôže povedať, aké úlohy plnil, čo robil a čo nerobil. Zostáva nám pochybnosť a mierna pachuť,“ myslí si podpredseda strany Za ľudí.Tajné služby nemajú byť podľa jeho slov démonizované, no politik v kampani nemá byť zároveň „tajný agent”. „Alebo chce byť politik, alebo agent. Takto čiernobiele to je. Človek si musí vybrať, ako chce svojej krajine slúžiť. Nebudem klamať, Lukáša Kyselicu som veľmi nepoznal, ale zaujal ma pri Gorile, pri rozhovoroch a v čistote prezentovaného postoja. Zdalo sa mi, že slová nenadužíval. Dnes je evidentné, že ich naozaj používal menej, ako sa patrilo,“ uviedol Šeliga.Kyselica by preto podľa Šeligu mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. „Môže to znieť, ako taký štekot psov na idúcu karavánu, ale napriek tomu sa mi zdá, že nesmieme rezignovať a opúšťať na princípy v politike. A nie, nie je to útok na slovenský samit, alebo koaličného partnera alebo vládu zmeny," dodal Šeliga.Minister obrany Jaroslav Naď v tejto súvislosti uviedol, že štátnemu tajomníkovi dôveruje. Ako v utorok povedal médiám, to, či by mal Kyselica ostať vo svojej funkcii, je otázka priamo na neho, na ministra vnútra alebo na predsedu vlády.„Mne to neprináleží hodnotiť. Ako minister obrany disponujem istými informáciami, na základe ktorých môžem povedať, že pánovi Kyselicovi dôverujem,“ priblížil Naď.Denník N v pondelok 27. júla informoval, že Kyselica mal kandidovať vo februárových parlamentných voľbách za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ako tajný príslušník vojenského spravodajstva.