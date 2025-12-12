|
Piatok 12.12.2025
Meniny má Otília
12. decembra 2025
Britská ekonomika sa v októbri nečakane zmenšila
Britská ekonomika v októbri nečakane opäť klesla, čo predstavuje ranu pre ambície labouristickej vlády naštartovať hospodársky rast. Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom ...
12.12.2025 (SITA.sk) - Britská ekonomika v októbri nečakane opäť klesla, čo predstavuje ranu pre ambície labouristickej vlády naštartovať hospodársky rast. Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom poklese v septembri. Informoval o tom v piatok britský štatistický úrad. Analytici pritom predpovedali rast o 0,1 percenta.
„Firmy aj domácnosti sa pripravovali na zvyšovanie daní a neutíchajúce špekulácie a úniky informácií opäť zabrzdili britskú ekonomiku,“ povedala investičná manažérka zo spoločnosti Quilter Lindsay Jamesová.
Labouristická strana premiéra Keira Starmera minulý mesiac zvýšila dane, aby znížila štátny dlh a zabezpečila financovanie verejných služieb. Analytici uviedli, že piatkové údaje posilnili očakávania, že Bank of England budúci týždeň zníži úrokové sadzby.
