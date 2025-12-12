Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Otília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

12. decembra 2025

Britská ekonomika sa v októbri nečakane zmenšila


Tagy: Britská ekonomika

Britská ekonomika v októbri nečakane opäť klesla, čo predstavuje ranu pre ambície labouristickej vlády naštartovať hospodársky rast. Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom ...



Zdieľať
britain_budget_67426 676x466 12.12.2025 (SITA.sk) - Britská ekonomika v októbri nečakane opäť klesla, čo predstavuje ranu pre ambície labouristickej vlády naštartovať hospodársky rast. Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom poklese v septembri. Informoval o tom v piatok britský štatistický úrad. Analytici pritom predpovedali rast o 0,1 percenta.


„Firmy aj domácnosti sa pripravovali na zvyšovanie daní a neutíchajúce špekulácie a úniky informácií opäť zabrzdili britskú ekonomiku,“ povedala investičná manažérka zo spoločnosti Quilter Lindsay Jamesová.

Labouristická strana premiéra Keira Starmera minulý mesiac zvýšila dane, aby znížila štátny dlh a zabezpečila financovanie verejných služieb. Analytici uviedli, že piatkové údaje posilnili očakávania, že Bank of England budúci týždeň zníži úrokové sadzby.


Zdroj: SITA.sk - Britská ekonomika sa v októbri nečakane zmenšila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská ekonomika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poslanci zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov vystavili Slovensko riziku straty európskych peňazí
<< predchádzajúci článok
Danko kritizoval Pellegriniho a hovoril o podraze, SNS ho už v kandidatúre nepodporí – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 