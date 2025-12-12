Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. decembra 2025

Poslanci zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov vystavili Slovensko riziku straty európskych peňazí


Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov, uviedol Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v reakcii na to, že parlament v ...



dlugosova 676x468 12.12.2025 (SITA.sk) - Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov, uviedol Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v reakcii na to, že parlament v piatok prelomením veta prezidenta prijal zákon, ktorým sa tento nezávislý úrad ruší.

Európska komisia má vážne výhrady


Rešpektujeme rozhodnutie parlamentu, no považujeme za potrebné jasne povedať, že ide o krok, voči ktorému má Európska komisia vážne výhrady a ktorý zásadne oslabuje ochranu whistleblowerov aj ich dôveru v štát,“ uviedol ÚOO vo svojom stanovisku. Poslanci dostali podľa úradu druhú šancu stiahnuť škodlivý zákon, ktorý zbytočne a nezmyselne zhorší postavenie oznamovateľov.

Bohužiaľ ju nevyužili a ohrozili tak 105 súčasných oznamovateľov a mnohých ďalších v budúcnosti, ktorí môžu kedykoľvek prísť o ochranu, podkopali dôveru v právny štát a vystavili Slovensko reálnemu riziku straty významných európskych prostriedkov,“ upozornil ÚOO.

Ako ďalej dodal, tento úrad bol vybudovaný ako nezávislá inštitúcia chrániaca ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu, podvody a zneužívanie moci - odborne, nestranne a bez politických vplyvov. Slovensko až doteraz patrilo medzi európskych lídrov v oblasti ochrany oznamovateľov.

Opozícia spievala hymnu


Systém, do ktorého boli investované roky práce a verejné domáce aj európske zdroje, je piatkovým rozhodnutím zničený len preto, že sa úrad ocitol v politickom boji, do ktorého nikdy nepatril,“ zdôraznil ÚOO.

Poslanci koalície v piatok v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý nahradí od 1. januára 2026 nový úrad. Z 94 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 16 bolo proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Počas toho, ako koalícia prelamovala veto prezidenta, opozícia spievala štátnu hymnu Nad Tatrou sa blýska, čím vyjadrovala svoj nesúhlas s týmto krokom.


Zdroj: SITA.sk - Poslanci zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov vystavili Slovensko riziku straty európskych peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úrad na ochranu oznamovateľov
