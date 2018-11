Britská ekonomika sa v poslednom štvrťroku spomalí, tvrdí B. Broadbent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. novembra (TASR) - Britská ekonomika sa v súčasnom poslednom štvrťroku 2018 mierne spomalí. Vyhlásil to v pondelok viceguvernér centrálnej Bank of England (BoE) Ben Broadbent a dodal, že mzdové tlaky budú ďalej stúpať.Broadbent v rozhovore pre CNBC skonštatoval, že sa už objavili signály o spomaľovaní ostrovného hospodárstva v 4. štvrťroku. To pritom v predchádzajúcom 3. kvartáli dosiahlo najrýchlejšie tempo od konca roka 2016.Uviedol ďalej, že BoE v prieskumoch, ako aj v oficiálnych údajoch zaznamenala známky posilnenia mzdového tlaku.Čo sa týka plánov BoE na "obmedzené a postupné" zvyšovania úrokových sadzieb, podľa viceguvernéra to nevyhnutne nemusí zodpovedať jednému ich zvýšeniu ročne. Dodal, že hlavným odkazom banky pre domácnosti a podniky je jednoducho to, že sadzby pravdepodobne nebudú prudko stúpať.