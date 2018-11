Štúdie a analýzy pre rezort dopravy zabezpečí VÚD v Žiline

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. novembra (TASR) - Spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zabezpečí Výskumný ústav dopravný (VÚD) zo Žiliny. A to za cenu 1,495 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o výsledku tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Rezort dopravy si v súťaži na tieto služby vyberal z dvoch prijatých ponúk. Pôvodne ministerstvo odhadovalo cenu za zákazku vo výške 1,53 milióna eur bez DPH.Ministerstvo uzatvorí s víťazom súťaže rámcovú dohodu. Dodávateľ by mal konkrétne zabezpečiť spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť rezortu dopravy. Zároveň aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy. Tieto činnosti by sa mali týkať napríklad oblasti monitorovania vplyvov dopravy na životné prostredie či štatistiky dopravy, ale aj konsolidácie medzinárodných predpisov a dokumentov.Zákazku ministerstvo dopravy zafinancuje zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.