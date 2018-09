Britská ekonomika sa zmenší, ak krajina opustí EÚ bez dohody

Riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. septembra (TASR) - Britská ekonomika sa zmenší, ak krajina opustí Európsku úniu (EÚ) na budúci rok bez dohody o brexite. A aj v prípade dohody sa bude ostrovnej krajine z finančného hľadiska dariť horšie mimo Únie, ako keby zostala jej členom. Upozornil na to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF).MMF vo svojej výročnej správe predpovedá, že britská ekonomika by v roku 2018 a 2019 mohla vzrásť medziročne o približne 1,5 %, ak by sa Londýnu podarilo uzatvoriť širokú dohodu o brexite. To je však menej v porovnaní s expanziou o 1,75 %, ak by zostala členom bloku.Neschopnosť Londýna uzatvoriť dohodu s EÚ by viedla ku kontrakcii britského hospodárstva, vyhlásila generálna riaditeľka MMF Christine Lagardová.Pri prezentácii výročnej správy o britskom hospodárstve zároveň upozornila Londýn, že čím problematickejší bude jeho odchod z EÚ, tým horší bude výkon ekonomiky.Lagardová jasne vyhlásila, že v porovnaní s dnešným hladkým fungovaním na jednotnom trhu prinesú všetky pravdepodobné scenáre brexitu zvýšené náklady britskej ekonomike a v menšej miere aj EÚ.Čím väčšie budú prekážky v obchode v rámci nových vzťahov, tým budú náklady vyššie. To by malo byť podľa Lagardovej všetkým dostatočne jasné, ale zdá sa, že niektorým to vraj nie je.Británia má opustiť EÚ v marci budúceho roka, ale Londýn a Brusel ešte musia uzatvoriť dohodu o brexite s cieľom zabezpečiť prechodné obdobie. Britská premiérka Theresa Mayová dúfa, že dosiahne pokrok na rokovaniach o dohode, keď sa tento týždeň stretne s lídrami EÚ.MMF v tejto súvislosti pripomenul, že Británia aj pred rozhodnutím o brexite riešila a stále nedoriešila celú škálu problémov.Britské hospodárstvo, piate najväčšie na svete, spomalilo svoj rast po referende v júni 2016, v ktorom voliči rozhodli o odchode z EÚ.Britský minister financií Philip Hammond, ktorý vystúpil na tlačovej konferencii spolu s Lagardovou, povedal, že vláda musí venovať pozornosťHammond čelí kritike niektorých stúpencov brexitu, ktorí tvrdia, že chce udržať tesné väzby s Bruselom, v dôsledku čoho by Británia zostala pod prílišným vplyvom EÚ.