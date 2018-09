Košickí poslanci odsúhlasili vypracovanie dopadovej štúdie výstaby NTC

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. septembra (TASR) – Mesto Košice dá vypracovať dopadovú štúdiu výstavby Národného tenisového centra (NTC) v Košiciach, ktorého výstavba je naplánovaná na Popradskej ulici. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí. Na rokovaní sa zúčastnilo aj niekoľko nespokojných občanov.povedal pre TASR Ján Jakubov člen predstavenstva NTC Košice, a.s., a zároveň starosta dotknutej mestskej časti Košice - Západ.Podľa Ladislava Rovinského zo Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny prijaté uznesenie nie je najlepším riešením.uviedol.povedal obyvateľ lokality František Jaroš, ktorý vystúpil aj pred poslancami.Ako Jakubov povedal, bolo by vhodné, aby sa pozastavil proces vydávania stavebných povolení po dohode s majoritným akcionárom, ktorým je NTC. Priznal tiež, že v prípade uvedeného zámeru sa malo zvolať jeho verejné prerokovanie.NTC Košice je spoločný projekt Slovenského tenisového zväzu a mesta Košice. Zastavané územie má mať rozlohu 2,4 hektára. Projekt počíta so 180 parkovacími miestami, kapacita NTC má byť 5000 divákov. S výstavbou sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo. Desiatky obyvateľov žijúcich blízko Popradskej ulice v Košiciach nesúhlasia s výstavbou NTC na neďalekom bývalom futbalovom ihrisku.