Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Britská ekonomika vo februári prekonala očakávania, HDP vzrástol o 0,5 percenta
Britská ekonomika vo februári prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt krajiny (HDP) vzrástol o 0,5 percenta po januárovom raste o 0,1 ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Britská ekonomika vo februári prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt krajiny (HDP) vzrástol o 0,5 percenta po januárovom raste o 0,1 percenta. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad. Rast ekonomiky prekonal prognózy analytikov, ktorí odhadovali, že HDP sa zväčší len o 0,1 percenta.
Prudký nárast cien
Výhľad britskej ekonomiky však zhoršuje prudký rast cien energií spôsobený vojnou v Iráne. Medzinárodný menový fond (MMF) výrazne znížil prognózu hospodárskeho rastu Británie na tento rok v dôsledku vojny na Blízkom východe.
MMF uviedol, že britská ekonomika tento rok pravdepodobne vzrastie o 0,8 percenta, zatiaľ čo ešte v januári odhadoval rast na 1,3 percenta.
Ostrá kritika
Britská ministerka financií Rachel Reevesová v utorok ostro kritizovala „bláznovstvo“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý začal vojnu s Iránom „bez jasného plánu na ukončenie konfliktu“.
Na rozdiel od iných krajín však Británia neoznámila opatrenia na podporu domácností, ktoré zápasia s rastúcimi nákladmi na pohonné hmoty. Tie od 28. februára, čiže od začiatku vojny v Iráne, výrazne zdraželi.
Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Britská ekonomika vo februári prekonala očakávania, HDP vzrástol o 0,5 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobrovodský navrhuje zmeny na posilnenie rovnosti volebného práva, obrátil sa na poslancov parlamentu
SARIO v roku 2025 zabezpečilo investície za 439 miliónov eur, Slovensko naďalej zostáva pre investorov atraktívne