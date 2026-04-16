16. apríla 2026

SARIO v roku 2025 zabezpečilo investície za 439 miliónov eur, Slovensko naďalej zostáva pre investorov atraktívne


16.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v roku 2025 úspešne uzavrela 33 investičných projektov v hodnote presahujúcej 439 miliónov eur, ktoré priniesli potenciál na vytvorenie takmer 3 300 nových pracovných miest. Z týchto projektov bolo osem expanzií už fungujúcich spoločností, čo potvrdzuje dôveru investorov v stabilitu investičného prostredia Slovenska.

Stretnutie s investormi


Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád zdôraznil, že služby agentúry a starostlivosť o etablovaných investorov majú významný prínos pre krajinu a záujem o ne neustále rastie. Vlani agentúra realizovala takmer stovku stretnutí s investormi a zároveň identifikovala 32 expanzných plánov, čo dokazuje, že aktívna komunikácia je kľúčom k novým investičným príležitostiam.

Významnú úlohu v úspechoch SARIO zohráva aj koordinácia so štátnymi inštitúciami ako Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo školstva, výskumu a mládeže SR, ako aj spolupráca so samosprávami a mnohými domácimi a zahraničnými partnermi vrátane priemyselných zväzov a obchodných komôr. Spoločným projektom je Slovenská vesmírna kancelária.

Podpora exportu


Okrem investícií sa SARIO sústredila na podporu exportu, najmä na trhoch v Ázii, Afrike a na Blízkom východe. V roku 2025 pripravila pracovné programy pre podnikateľské delegácie, organizovala veľtrhy, semináre a kooperačné podujatia, čo umožnilo tisícom obchodných rokovaní a podporilo stovky slovenských aj zahraničných firiem.

„Podpora exportu slovenských firiem tvorí dôležitú časť našich aktivít. Minulý rok sme zorganizovali stovku podujatí a vytvorili priestor pre tisíce obchodných rokovaní,“ doplnil Zorád.


Za 25 rokov pôsobenia, ktoré si agentúra SARIO pripomenie koncom roka 2026, uzavrela až 720 investičných projektov v hodnote 18,1 miliardy eur, ktoré vytvorili 154 000 pracovných miest a zorganizovala viac ako 2 000 podujatí s cieľom podporiť export. Tieto výsledky sú dôkazom systematickej práce a koordinácie s investormi, exportérmi a partnermi, čím agentúra prispieva k dlhodobým ekonomickým benefitom Slovenska.




