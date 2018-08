Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. augusta (TASR) - Britská libra pokračuje v oslabovaní. Jej kurz voči doláru aj euru v stredu padol na najnižšie úrovne za takmer 1 rok. Dôvodom je nárast obáv, že Británia by mohla opustiť Európsku úniu (EÚ) bez dohody o budúcich ekonomických vzťahoch.Londýnski obchodníci hlásia výrazné zvýšenie zabezpečovania investorov proti potenciálnemu pádu libry v prípade brexitu bez dohody. Takzvaný neriadený brexit by mohol poškodiť ekonomiku zvýšením obchodných bariér, ktoré by Británii sťažili prístup na jej najväčší exportný trh.Výpredaj libry spustilo nedeľné (5. 8.) vyhlásenie britského ministra obchodu Liama Foxa, že pravdepodobnosť brexitu bez dohody stúpla na 60 %.Libra oslabila voči euru o 0,6 % na 0,90175 GBP/EUR a voči doláru jej kurz klesol až na 1,2859 USD/GBP.Podľa analytikov má negatívny vplyv na libru aj to, že trh si čoraz viac uvedomuje, že britské úrokové sadzby sa zrejme budú zvyšovať raz ročne, pričom aj to v závislosti od podoby brexitu.Podľa stratéga Nomury Jordana Rochestera bude libra pokračovať v oslabovaní a jej kurz voči doláru by mal ešte do septembra klesnúť do pásma 1,27-1,28 USD/GBP. Od polovice apríla libra voči doláru stratila 10,6 % a od začiatku roka takmer 5 %.