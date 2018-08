Kabila sa podriadil ústave, nebude kandidovať v prezidentských voľbách

Prezident Konžskej demokratickej republiky Joseph Kabila (vpredu). Foto: TASR Foto: TASR

Kinshasa 8. augusta (TASR) - Dlhoročný prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Joseph Kabila nebude kandidovať v decembrových prezidentských voľbách. Podľa agentúry DPA o tom v stredu informoval hovorca vlády Lambert Mende.Kandidátom vládnej koalície Aliancia pre prezidentskú väčšinu (AMP) bude bývalý minister vnútra Emmanuel Ramazani Shadary, ktorý je výkonným tajomníkom prezidentovej Ľudovej strany pre obnovu a demokraciu (PPRD), dodal hovorca s tým, že Shadary odovzdá volebnej komisii príslušné doklady, aby ho zaregistrovala ako kandidáta.Od 47-ročného Kabilu sa v stredu očakávalo, že oznámi, či sa rozhodol rešpektovať ústavu a určil svojho "korunného princa" ako prezidentského kandidáta, alebo obíde ústavu a bude po dvoch funkčných obdobiach kandidovať znova.Shadary sa musí ako kandidát zaregistrovať ešte v stredu do 17.30 h SELČ, informovala africká redakcia rozhlasovej stanice Hlas Ameriky.Prezidentské voľby v KDR sa po dvoch odkladoch uskutočnia 23. decembra.Podľa rozhlasovej stanice RFI zámer kandidovať v nich vyjadrilo už viacero predstaviteľov opozície: Kabilov kritik Félix Tshisekedi, bývalý povstalecký veliteľ Jean-Pierre Bemba a bývalý predseda parlamentu Vital Kamerhe. Očakáva sa, že táto trojica politikov sa dohodne na tom, ktorý z nich bude spoločným kandidátom opozície.Ďalšiemu Kabilovmu protivníkovi, Moisemu Katumbimu, úrady KDR v uplynulých dňoch neumožnili vrátiť sa do vlasti, kde sa chcel zaregistrovať ako kandidát prezidentských volieb, spresnila RFI.Kabila sa úradu hlavy štátu ujal v roku 2001 po atentáte na svojho otca Laurenta Kabilu. Za prezidenta ho zvolili v roku 2006 a znova v roku 2011. V decembri 2016, keď mu vypršal druhý - a podľa ústavy posledný - mandát, sa však odmietol vzdať moci, čo vyvolalo pobúrenie opozície a nepokoje v krajine. Politické strany sa vtedy dohodli, že hlasovanie o novom prezidentovi sa uskutoční do konca roka 2017, ale vzhľadom na pokračujúce násilie v regióne Kasai a logistické prekážky termín volieb preniesli na 23. decembra 2018.