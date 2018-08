Britská polícia: Brexit bez dohody by mohol ohroziť verejnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. augusta (TASR) - Britskí policajní komisári v utorok varovali, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dosiahnutia dohody o budúcich vzťahoch by mohlo ohroziť bezpečnosť verejnosti v ostrovnej krajine.Združenie policajných komisárov poskytlo svoje stanovisko k tzv. brexitu v otvorenom liste, podľa ktorého by odchod z EÚ bez dohody znamenalbritskej polície. Okamihom brexitu by totiž prišla o prístup k cezhraničným vyšetrovacím možnostiam a databázam, píše agentúra AP.Združenie, ktorého členovia sú volenými predstaviteľmi zodpovednými za prácu polície v jednotlivých policajných obvodoch v Anglicku a Walese, tiež zdôraznilo, že tieto obavy prichádzajú v čase, keď sa zvyšuje hrozba zo strany cudzích štátnych príslušníkov plánujúcich kriminálne aktivity proti Británii zo zahraničia.V atmosfére čoraz väčšieho napätia sa Londýn snaží dosiahnuť dohodu o brexite, ktorú by schválili všetky zvyšné členské krajiny EÚ pred tým, ako Spojené kráľovstvo opustí 29. marca 2019 Úniu.