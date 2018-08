Štátny saudskoarabský investičný fond získal 3- až 5-% podiel v Tesle

Elektroauto nového Modelu Tesla 3 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/New York 7. augusta (TASR) - Štátny saudskoarabský investičný fond Public Investment Fund (PIF), ktorý má pod dohľadom korunný princ Muhammad bin Salmán, získal významný podiel v Tesle, uviedol britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.Saudskoarabský investičný fond si podľa správy FT počas tohto roka vybudoval v americkom výrobcovi elektromobilov podiel vo výške 3 až 5 %.Akcia Tesla sa podvečer predávala s plusom 6,5 % po 363,46 USD (313,27 eura).Šéf Tesly Elon Musk okrem toho uvažuje o tom, že stiahne firmu z burzy do súkromného vlastníctva, uviedol na Twitteri. Dodal, že financovanie má zaistené. Musk vlastní v Tesle takmer 20 %.(1 EUR = 1,1602 USD)