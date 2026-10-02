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02. októbra 2026
Britská polícia zadržala šiesteho podozrivého po incidente na základni RAF Fairford
Policajti zadržali 25-ročného muža s britským a iránskym občianstvom, vyšetrovatelia preverujú aj možné zapojenie cudzieho štátu. Britská protiteroristická polícia ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Policajti zadržali 25-ročného muža s britským a iránskym občianstvom, vyšetrovatelia preverujú aj možné zapojenie cudzieho štátu.
Premiér Andy Burnham predtým uviedol, že existujú „silné náznaky, že Irán zohral úlohu v tom, čo sa cez víkend stalo na základni RAF Fairford“. Základňu využíva aj americká armáda pri operáciách proti Iránu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že Izrael Londýn pred plánovaným útokom vopred varoval. „Britom sme poskytli spravodajskú informáciu, že dôjde k útoku a že ide o útok podporovaný Iránom,“ povedal.
Polícia v nedeľu na základni zadržala päť Britov vo veku okolo 25 rokov po tom, ako miestny farmár nahlásil dodávky blokujúce cestu a skupinu maskovaných mužov. Všetkých neskôr prepustili na kauciu.
Výbušniny sa na mieste nenašli a presná povaha hrozby zostáva nejasná. Vyšetrovatelia podľa polície preverujú „všetky možné verzie vrátane možného zapojenia cudzieho štátu“.
Irán účasť odmieta. Minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vyhlásil, že Londýn „plače na nesprávnom hrobe“.
Zdroj: SITA.sk - Britská polícia zadržala šiesteho podozrivého po incidente na základni RAF Fairford © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská protiteroristická polícia zadržala vo štvrtok 25-ročného muža s britským a iránskym občianstvom v súvislosti so záhadným incidentom na leteckej základni RAF Fairford na juhozápade Anglicka.
Muža zadržali vo Westminsteri pre podozrenie z prípravy teroristických činov. Ide už o šieste zatknutie v tomto prípade.
Iránska stopa
Premiér Andy Burnham predtým uviedol, že existujú „silné náznaky, že Irán zohral úlohu v tom, čo sa cez víkend stalo na základni RAF Fairford“. Základňu využíva aj americká armáda pri operáciách proti Iránu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že Izrael Londýn pred plánovaným útokom vopred varoval. „Britom sme poskytli spravodajskú informáciu, že dôjde k útoku a že ide o útok podporovaný Iránom,“ povedal.
Plačú na nesprávnom hrobe
Polícia v nedeľu na základni zadržala päť Britov vo veku okolo 25 rokov po tom, ako miestny farmár nahlásil dodávky blokujúce cestu a skupinu maskovaných mužov. Všetkých neskôr prepustili na kauciu.
Výbušniny sa na mieste nenašli a presná povaha hrozby zostáva nejasná. Vyšetrovatelia podľa polície preverujú „všetky možné verzie vrátane možného zapojenia cudzieho štátu“.
Irán účasť odmieta. Minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vyhlásil, že Londýn „plače na nesprávnom hrobe“.
Zdroj: SITA.sk - Britská polícia zadržala šiesteho podozrivého po incidente na základni RAF Fairford © SITA Všetky práva vyhradené.
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