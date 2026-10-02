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02. októbra 2026

Brusel zvoláva mimoriadne rokovanie o drahej nafte, Washington tlačí na uvoľnenie rezerv


Tagy: americko-európske vzťahy Blízky východ ceny nafty Ceny ropy Konflikt USA - Irán Mimoriadne zasadnutie

Členské štáty a Európska komisia budú v piatok hľadať spoločný postup, Washington žiada okamžité uvoľnenie rezerv nafty. Členské štáty



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68f21ba2be3fd955173014 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Členské štáty a Európska komisia budú v piatok hľadať spoločný postup, Washington žiada okamžité uvoľnenie rezerv nafty.


Členské štáty Európskej únie (EÚ) a Európska komisia (EK) budú v piatok mimoriadne rokovať o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu.


Washington zároveň vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv.


Americký prezident Donald Trump nevylúčil ani zákaz vývozu nafty zo Spojených štátov.

Neočakávaný krok


Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič upozornil, že takýto krok by bol pre Európu neočakávaný a mal by vážne hospodárske dôsledky.

„Malo by to veľmi dramatické dôsledky pre výkonnosť našej ekonomiky,“ povedal Šefčovič počas rokovania ministrov obchodu skupiny G20 v Milwaukee. Dodal, že EÚ a USA chcú zostať v úzkom kontakte, aby sa vyhli nečakaným krokom.

Washington vyvíja tlak


Washington podľa médií tlačí predovšetkým na Francúzsko a Nemecko, aby siahli do svojich zásob a pomohli znížiť ceny, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny USA s Iránom.

„Naši európski partneri by mali urýchliť plnenie svojich existujúcich záväzkov a okamžite sprístupniť dodatočné zásoby, aby pomohli riešiť pretrvávajúce výpadky,“ uviedol americký minister financií Scott Bessent.

Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer však na rokovaniach G20 volil zmierlivejší tón. Podľa neho je „na oboch stranách ochota spolupracovať“ pri riešení cien nafty.

Američania sú nervózni


Francúzsky minister zahraničného obchodu Nicolas Forissier uviedol, že si zákaz amerického vývozu nevie predstaviť.

Prezident Emmanuel Macron má zároveň v polovici októbra zvolať videokonferenciu lídrov G7 o možnostiach zásahu proti rastu cien palív vrátane koordinovaného uvoľňovania rezerv.

Priemerná cena nafty v USA od začiatku vojny s Iránom vzrástla podľa AAA o viac ako 70 percent na 6,39 dolára za galón, čo zvyšuje tlak na domácnosti aj Trumpovu administratívu pred novembrovými voľbami.


Zdroj: SITA.sk - Brusel zvoláva mimoriadne rokovanie o drahej nafte, Washington tlačí na uvoľnenie rezerv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-európske vzťahy Blízky východ ceny nafty Ceny ropy Konflikt USA - Irán Mimoriadne zasadnutie
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