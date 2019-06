Britská polícia zadržala štyroch tínedžerov za homofóbny útok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. júna (TASR) - Britská polícia zadržala štyroch tínedžerov, ktorí sú podozriví, že v jednom z autobusov v metropole Londýn brutálne zaútočili na dve ženy, pretože sú lesby. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News.Uruguajčanka Melania Geymonatová a jej priateľka Američanka Chris cestovali 30. mája približne o 02:30 h miestneho času poschodovým autobusom do štvrte Camden v severnej časti Londýna, kde bývajú.Geymonatová na Facebooku uviedla, že do autobusu nastúpila skupina, ktorí mali na adresu oboch žien homofóbne a oplzlé poznámky, hádzali do nich mince a napokon požadovali, aby sa navzájom pobozkali. Keď to odmietli urobiť, mladíci ich začali udierať do tváre a následne ich okradli. Potom z autobusu utiekli.Ženy museli byť s podliatinami a tržnými ranami v tvárovej oblasti prevezené do nemocnice. Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že podozrivými páchateľmi sú štyria mladíci vo veku 15-18 rokov.