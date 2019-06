Vojakom a zamestnancom ministerstva obrany vyplatia 13. platy, každý dostane minimálne 500 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Profesionálnym vojakom a zamestnancom rezortu obrany v týchto dňoch vyplatia 13. platy, a to vo výške 50 percent z ich služobného platu. Minimálne však pôjde o 500 eur.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, vyplatením 13. platov namiesto odmien ušetrí rezort na mzdových výdavkoch takmer 850-tisíc eur."Podmienky pre vyplatenie 13. platu sú rovnaké pre všetky subjekty štátnej a verejnej správy ako aj pre všetky podnikateľské subjekty. Znamená to, že pri jeho vyplatení vo výške 500 eur zamestnávateľ ušetrí personálne výdavky, respektíve náklady, čo následne môže využiť na iné benefity alebo rozvoj. Každý zamestnanec bude mať vďaka výplate 13. platu vo výške 500 eur vyšší čistý príjem o 115 eur v porovnaní s vyplatením formou odmeny," ukončila Capáková.Vzhľadom na iný systém výpočtu mzdy a odvodov to u profesionálnych vojakov v praxi znamená, že suma 500 eur nebude podliehať žiadnym odvodom a bude im vyplatená v plnej výške.