Britská premiérka varuje ohľadom brexitu: môj návrh alebo žiadny

Londýn 17. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová varovala vzbúrencov v jej konzervatívnej strane, že ak nepodporia jej návrh dohody s EÚ, tak hrozí, že k žiadnej dohode nedôjde. Informáciu priniesla v pondelok agentúra Reuters.Mayovej plán, známy ako plán z Chequers, zahŕňa ochranu cezhraničného obchodu a prijatie jednotných pravidiel pri výmene niektorých druhov tovaru. Bývalý britský minister zahraničia Boris Johnson s návrhom nesúhlasí. Prijatie plánu z Chequers by podľa neho znamenalo, že Británia sa dobrovoľne podriaďuje cudzej vláde po prvý raz od roku 1066, keď sa dostala pod nadvládu Normanov.Britský minister životného prostredia Michael Gove pre denník The Guardian povedal, že plán z Chequers je najlepšie riešenie len v tejto chvíli. Keď Británia Úniu opustí, poslanci ho budú môcť zrušiť. Podporovateľ brexitu Gove opakovane vyzval poslancov, aby premiérku podporili a nedostali parlament do slepej uličky.Spojené kráľovstvo má opustiť Európsku úniu 29. marca 2019. Podmienky brexitu však zatiaľ nie sú známe. Premiérka musí získať podporu 330 poslancov v dolnej snemovni britského parlamentu, aby jej návrh prešiel. Skupina poslancov v rámci Konzervatívnej strany pohrozila, že Mayovú odvolajú, ak plánovanú dohodu s EÚ podpíše.povedala Mayová televíznej stanici BBC.Starosta Londýna Sadiq Khan povedal, že voliči by sa v referende mali rozhodnúť medzi nevýhodným brexitom a ničivým žiadnym brexitom. Vedúci predstavitelia spoločností a investori v Británii sa obávajú, že žiadna dohoda negatívne ovplyvní finančné trhy a obchodné toky.Johnson Mayovú kritizoval aj za postup v rokovaniach o hraničných kontrolách medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá bude v prípade brexitu jediná pevninská hranica medzi Britániou a EÚ. Denník The Times informoval, že hlavný vyjednávač EÚ ohľadom brexitu Michel Barnier pripravuje návrh zmluvy, ktorá vysvetlí, ako pomocou moderných technológií minimalizovať kontroly na hraniciach. Podľa plánov EÚ sa tovar v prepravných kontajneroch označí registrovanými čiarovými kódmi, ktoré umožnia jeho sledovanie. Vlády členských štátov by mali dostať znenie návrhu po zjazde Konzervatívnej strany, ktorý sa začína 30. septembra.Konzervatívni poslanci, ktorí nesúhlasia s plánom z Chequers, sa budú snažiť získať na svoju stranu obyvateľov sériou zhromaždení, ktorá sa začne v sobotu v meste Bolton, 20 kilometrov severne od Manchesteru, informoval The Guardian.