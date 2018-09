SaS chce umožniť partnerom uzatvárať oficiálne partnerské zväzky

Na archívnej snímke Natália Blahová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) - Partneri rôzneho aj rovnakého pohlavia by mohli uzatvárať oficiálne partnerské zväzky, a tým získať oprávnenia v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR z SaS v novele Občianskeho zákonníka, ktorou chcú zaviesť nový inštitút partnerského spolužitia.píšu liberáli v návrhu. Poukazujú, že existencia neformálnych zväzkov tak medzi mužmi a ženami, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia je objektívna skutočnosť, ktorá tu vždy bola a bude, bez ohľadu na jej legislatívne ukotvenie.Liberáli tiež pripomínajú, že náš právny poriadok aj dnes pozná neurčitý a písomne nezachytiteľný inštitútktorý je napríklad v súvislosti s dedením ťažké dokazovať. V prípade párov rovnakého pohlavia pôjde podľa SaS o poskytnutie minimálnych občianskoprávnych nárokov v oblasti dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii, či nároku na ošetrovné.Návrh sa v pléne stretol s rozdielnymi názormi. Niektorí poslanci ho podporujú, viacerí ho však kritizujú, lebo oficiálne zväzky má umožniť aj homosexuálom. Jozef Lukáč z OĽaNO kritizuje zavádzanie registrovaných partnerstiev. Predkladateľa a šéfka klubu SaS Natália Blahová to odmieta.dodala. Koalícia sa do debaty nezapojila.