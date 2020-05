Britská vesmírna agentúra chce nájsť odpad na obežnej dráhe, má na to k dispozícii jeden milión libier 

Podpora firiem

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vesmírna agentúra (UKSA) hľadá nové nápady, ktoré by pomohli nájsť všetok odpad na obežnej dráhe. Na dotácie pre nové riešenia má k dispozícii jeden milión libier (v prepočte približne 1,2 milióna eur).Odhaduje, že na obežnej dráhe sa nachádza zhruba 900-tisíc prebytočných predmetov väčších ako jeden centimeter. Dokonca aj tie najmenšie z nich môžu pri kolízii vážne poškodiť, a dokonca až zničiť satelit."Chceme podporiť nové firmy, ktoré chcú využiť umelú inteligenciu a strojové učenie na lepšie využite už existujúcich údajov," uviedol zástupca UKSA Jacob Geer."Druhou témou je nájsť nové spôsoby na sledovanie objektov vo vesmíre, a to najmä na nízkej obežnej dráhe Zeme, keďže práve tam sa bude diať veľa nových misií," objasnil pre BBC News.Satelitní operátori v súčasnosti dostanú upozornenie, že ich hardvéru hrozí riziko kolízie s iným objektom. Varovania však bývajú často nepresné alebo prídu neskoro. UKSA dúfa, že ak sa jej podarí presadiť sa v tejto oblasti, priláka do krajiny ďalších prevádzkovateľov satelitov.Británia považuje vesmírnu bezpečnosť za prioritu a spomedzi členských krajín Európskej vesmírnej agentúry (ESA) venuje do tohto sektora najviac financií. Podporuje tak rôzne projekty zamerané na čistenie vesmíru od odpadu.