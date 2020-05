Najväčšie celoelektrické lietadlo eCaravan absolvovalo nad štátom Washington svoj prvý let

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 - V Spojených štátoch absolvovalo svoj prvý let dosiaľ najväčšie celoelektrické lietadlo. Stroj eCaravan, ktorý na elektrický pohon prestavali z Cessny 208B Grand Caravan, má kapacitu deväť pasažierov.Jeho prvý let nad americkým štátom Washington vo štvrtok trval 30 minút.Na pohon využíva eCaravan elektrický motor so silou 750 konských síl, ktorý vyvinula spoločnosť magniX. Tá na prestavbe lietadla spolupracovala s firmou AeroTEC.S komerčným využívaním celoelektrického lietadla by sa malo začať v roku 2021.Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com a www.magnix.aero/ecaravan.