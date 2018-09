Britská vláda investuje 100 miliónov GBP do vývoja ekologických áut

Britská premiérka Theresa Mayová na konferencii o bezemisných vozidlách v Birminghame, 11. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Birmingham 11. septembra (TASR) - Britská vláda chce investovať vyše 100 miliónov GBP (112 miliónov eur) do vývoja ekologickejších áut.V utorok to povedala premiérka Theresa Mayová na konferencii o bezemisných vozidlách v Birminghame. Ďalších 500 miliónov GBP by mali investovať automobilky, ako napríklad Aston Martin. Británia by mala podľa Mayovej byť lídrom pri globálnom obrate k bezemisným dopravným prostriedkom.Už vlani britská vláda ohlásila, že od roku 2050 nebudú môcť v krajine jazdiť autá produkujúce škodliviny. Nové autá majú byť bezemisné už do roku 2040.(1 EUR = 0,89068 GBP)