Sýrskeho tínedžera odsúdili za marcový útok nožom v Dolnom Sasku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 11. septembra (TASR) - Sedemnásťročného Sýrčana Abdullaha A. poslal v utorok Krajinský súd v Hannoveri v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko na päť rokov do zariadenia pre mládežníckych kriminálnikov, a to za pokus o zabitie.Utečenec z blízkovýchodnej krajiny bodol po marcovej hádke v supermarkete v dolnosaskom mestečku Burgwedel 24-ročnú Vivien K. nožom do brušnej oblasti. Prokuratúra najskôr vyšetrovala prípad pre dôvodné podozrenie z trestného činu nebezpečného ublíženia na zdraví, avšak po vypracovaní zdravotníckeho posudku, z ktorého vyplynulo, že útočník urobil maximum pre usmrtenie napadnutej, trestný čin prekvalifikovala.Obeť útoku prežila iba vďaka urgentnej operácii, nôž jej totiž poškodil vnútorné orgány.O prípade informovali Severonemecký rozhlas (NDR) a internetové vydanie denníka Bild.Nešťastníčka sa krátko pred útokom obrátila na brata a bratranca útočníka so žiadosťou, aby sa upokojili, pretože ich vyčíňanie rušilo zákazníkov. Sýrčan v zdôvodnení ataku uviedol, že urážka rodinnej cti sa nemôže tolerovať.Iba 14-ročný bratranec páchateľa, ktorý ako jeho komplic zaútočil na ženu a jej priateľa päsťami, dostal dvojtýždňový trest v mládežníckom zariadení.Tínedžer obhajoval svoj postup aj v súdnej sieni konštatujúc, že česť rodiny je potrebné v prípade nutnosti brániť aj s použitím násilia. Jeho právny zástupca uviedol, že Sýrčan síce vie, že sa spory v Nemecku takto neriešia, ale v stresovej situácii postupoval na základe vžitých zvyklostí.Mladík prišiel do Nemecka s blízkymi ešte v roku 2013, avšak napriek množstvu využitých ponúk sa jeho integrácia do tamojšej spoločnosti podľa advokátových slov v plnej miere nepodarila.Poškodená, ktorej sa páchateľ ospravedlnil, má za sebou viaceré operácie, pri ktorej jej okrem iného boli odstránené i časti pankreasu.