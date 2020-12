Britská vláda pre nákazlivejší variant koronavírusu rozšírila najprísnejšie obmedzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vláda rozšírila v stredu najprísnejšie obmedzenia pohybu v snahe zastaviť koronavírus na tri štvrtiny populácie Anglicka.Vláda uviedla, že nákazlivejší nový variant vírusu sa rozšíril do väčšej časti krajiny. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock konštatoval, že najvyšší, štvrtý stupeň reštrikcií bude platiť aj mimo Londýna a juhovýchodu Anglicka, a to vo veľkých častiach stredného, severného a severozápadného Anglicka.Štvrtý stupeň obmedzení znamená, že ľuďom sa odporúča, aby zostali doma, návštevy medzi domácnosťami sú zakázané, obchody, ktoré nepredávajú základné tovary, sú zatvorené a reštaurácie môžu predávať len jedlá na odnos so sebou.Minister zdravotníctva konštatoval, že schválenie druhej vakcíny v Británii je dobrou správou, ale "prudko rastúci počet prípadov infekcií a hospitalizácií poukazuje na nutnosť konať". "Približuje to deň, v ktorý budeme môcť zrušiť reštrikcie," povedal Hancock poslancom Dolnej komory britského parlamentu. "Ale ... musíme konať, aby sme potlačili vírus teraz," dodal.