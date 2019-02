Britská vláda sa zaoberá možnosťou zotrvania v colnej únii s EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. februára (TASR) - Členovia britskej vlády sa začali vážne zaoberať možnosťou, že Spojené kráľovstvo zostane natrvalo v colnej únii s Európskou úniou aj po brexite, uviedol v piatok spravodajský portál The Independent. Premiérka Theresa Mayová podľa portálu s takouto možnosťou nesúhlasí.Zdroj blízky vláde, na ktorý sa The Independent odvoláva, povedal, že "Podľa niektorých ministrov by to mohlo presvedčiť poslancov Labouristickej strany, aby v ďalšom hlasovaní v parlamente podporili premiérkin návrh dohody o vystúpení Británie z EÚ, aj keď líder labouristov Jeremy Corbyn ho stále odmieta. Labouristi uprednostňujú zotrvanie Británie v colnej únii i v prípade brexitu.Mayová možnosť zotrvania Británie v colnej únii opakovane odmietla zo strachu, že by to ešte zhoršilo vzťahy so skupinou zákonodarcov z jej Konzervatívnej strany, ktorí podporujú brexit, pripomína The Independent.Zástancovia tvrdého brexitu z Konzervatívnej strany zotrvanie v colnej únii odmietajú, pretože Británia by v takom prípade nemohla uzatvárať nezávislé obchodné dohody napríklad s USA, Čínou a Indiou.povedal bývalý minister pre brexit Dominic Raab.