Letisko M.R. Štefánika: Nie je ľahké predpokladať dôsledky brexitu

Letisko M. R. Štefánika. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. februára (TASR) – V súčasnosti nie je jasné, v akej podobe sa brexit uskutoční. Letisko M. R. Štefánika tak zatiaľ nevie predpokladať, aké budú jeho dôsledky pre leteckú dopravu. Uviedla to pre TASR hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Zároveň dodala, že najviac pasažierov z bratislavského letiska cestuje práve do Veľkej Británie.skonštatovala hovorkyňa v súvislosti s možným vplyvom odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) na leteckú dopravu.Z pohľadu krajín cestuje z bratislavského letiska najviac ľudí práve do Veľkej Británie a z nej do Bratislavy. Minulý rok to bolo podľa Ševčíkovej viac ako 487.000 pasažierov. Cestujúci pritom môžu využiť pravidelné letecké linky do alebo z Londýna-Stanstedu, Birminghamu, Edinburghu, Manchestru, Leedsu-Bradford (všetky lety dopravcu Ryanair), či do Londýna-Lutonu a z neho (dopravca Wizz Air).priblížila hovorkyňa letiska.