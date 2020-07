Britská vláda uvalila sankcie na desiatky osôb a organizácií za porušovanie ľudských práv

Nepoctivé krvou zmáčané zisky

Britská verzia Magnického zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia zaviedla sankcie proti takmer piatim desiatkam jednotlivcov a organizácií za porušovania ľudských práv vo svete. Na sankčnom zozname sa ocitlo 49 osôb a organizácií z Ruska, Saudskej Arábie, Mjanmarska a Severnej Kórey.Porušovateľom zmrazia finančné prostriedky a v prípade jednotlivcov platí aj zákaz vstupu do Spojeného kráľovstva."Nemôžete vstúpiť do tejto krajiny a ak sa o to pokúsite, zoberieme vám vaše nepoctivé krvou zmáčané zisky," vyjadril sa britský minister zahraničia Dominic Raab pri oznamovaní sankcií.Sankcie sa týkajú ruských predstaviteľov zapletených do smrti právnika Sergeja Magnického , ktorý zomrel v moskovskom väzení po odhalení systému daňových podvodov, na ktorom sa zúčastnili ruskí úradníci, či predstaviteľov saudskoarabských tajných služieb obvinených z účasti na vražde novinára Džamála Chášakdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Na zoznam sa dostali aj vrchný veliteľ mjanmarských ozbrojených síl Min Aung Hlaing a vojenský veliteľ Soe Win, ktorí sú obvinení z organizovania systematického násilia páchaného na menšine Rohingov, a dva severokórejské úrady prevádzkujúce väzenské tábory.Londýn uvalil sankcie po prvý raz nezávisle. V minulosti Británia takmer vždy zavádzala sankcie kolektívne ako člen Organizácie Spojených národov či Európskej únie.Po januárovom brexite Spojené kráľovstvo implementovalo svoju vlastnú verziu amerického zákona známeho ako Magnického zákon, ktorý umožňuje orgánom zakázať alebo zaistiť majetok jednotlivcov, ktorí sa dopustili porušovania ľudských práv.Britský zákon oprávňuje britskú vládu, aby zabránila sankcionovaným jednotlivcom vo vstupe do krajiny, usmerňovaní peňazí cez britské banky alebo profitovaní z hospodárstva Spojeného kráľovstva.