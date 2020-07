WhatsApp pozastavil spracovanie čínskych žiadostí o dáta používateľov v Hongkongu

Ochrana práva na súkromie

Jedna krajina a dva systémy

Čína porušuje dohodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 - Komunikačná služba WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Facebook, "pozastavila" spracovanie žiadostí orgánov činných v trestnom konaní o dáta používateľov v Hongkongu. Rozhodla sa tak pre nedávno zavedený zákon o národnej bezpečnosti.Ako v pondelok uviedol hovorca WhatsAppu, žiadosti pozastavujú, kým čakajú na ďalšie posúdenie vplyvu zákona, vrátane ľudských práv. Informuje o tom spravodajský portál The Independent.Spracovanie žiadostí o dáta zo strany čínskej vlády údajne pozastavuje aj Facebook a podobný krok zvažuje tiež komunikačná platforma Telegram."Za týchto okolností chápeme dôležitosť ochrany práv na súkromie našich používateľov v Hongkongu. Telegram preto nemá v úmysle spracovať žiadne žiadosti o údaje týkajúce sa jeho používateľov v Hongkongu, kým sa nedosiahne medzinárodný konsenzus v súvislosti s prebiehajúcimi politickými zmenami v meste," vyjadril sa pre portál Hong Kong Free Press šéf marketingu Telegramu Mike Ravdonikas.Zákon, ktorý Čína zaviedla v utorok v noci, zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť, terorizmus a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu.Čína ním reagovala na rastúce nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie.Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na separatistických aktivitách, vrátane vykrikovania hesiel alebo nosenia transparentov a vlajok vyzývajúcich na samostatnosť mesta, porušuje zákon, bez ohľadu na to, či pri tom používa násilie alebo nie.Najhorším previnilcom, ako napríklad tým, ktorých označia za organizátorov, hrozí doživotné väzenie.V piatok polícia oznámila, že na základe zákona už obvinili jednu osobu. Verejné knižnice zase dali preč knihy prodemokratických autorov s tým, že prešetria, či porušujú spomínaný zákon.Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny.Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti.Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a už teraz vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.Po tom, ako Peking v máji ohlásil nový zákon, spustila sa naň medzinárodná kritika a vypukli aj ďalšie demonštrácie.Čína však tvrdí, že zákon potrebuje, aby zabránila nepokojom a nestabilite a kritiku odmieta ako zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.Informácie pochádzajú z webstránky www.independent.co.uk a archívu agentúry SITA.