Britská vláda zrušila plány na predloženie rozpočtu na rok 2020

Londýn 25. októbra (TASR) - Britská vláda zrušila plány na predloženie svojho návrhu rozpočtu na rok 2020 v parlamente na budúci mesiac. Oznámil to v piatok minister financií Sajid Javid. Dôvodom sú plány na predčasné voľby, ktoré by chcela vláda v decembri, a ktoré - ako dúfa, by jej mali pomôcť presadiť v parlamente dohodu o brexite.Javid prednedávnom uviedol, že má v úmysle podložiť svoj prvý návrh rozpočtu ako minister financií 6. novembra, teda týždeň po tom, ako malo Spojené kráľovstvo odísť z Európskej únie (EÚ).Ale vzhľadom na to, že premiér Boris Johnson musel požiadať EÚ o ďalší odklad brexitu, vyzval zároveň vo štvrtok (24. 10.) na usporiadanie predčasných volieb 12. decembra. Ministerstvo financií v dôsledku toho odložilo zverejnenie rozpočtu.povedal Javid pre BBC. Dodal, že v čase, keď určil pôvodný dátum zverejnenia rozpočtu, počítal s tým, že Londýn dosiahne s EÚ dohodu o podmienkach odchodu a vystúpi z bloku 31. októbra.„Samozrejme, že je dôležité mať rozpočet, pre každého ministra financií je dôležité mať rozpočet. Teraz je však dôležitejšie dostať dohodu o brexite cez parlament,“ dodal.