Electrolux zaznamenal v 3. kvartáli pokles zisku

Štokholm 25. októbra (TASR) - Švédsky výrobca domácich spotrebičov Electrolux zaznamenal v 3. kvartáli 2019 pokles zisku, ale menší, ako mu predpovedali analytici. Pod jeho výsledky sa podpísali jednorazové náklady, vyššie ceny surovín aj nepriaznivé menové kurzy, ktoré sa zrejme udržia do konca roka.Prevádzkový zisk výrobcu spotrebičov pod značkami Electrolux, Frigidaire a AEG klesol za tri mesiace do konca septembra na 1,19 miliardy švédskych korún (164,54 milióna eur) z 1,76 miliardy SEK v rovnakom období vlani. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv však očakávali ešte o niečo nižší zisk, a to 1,12 miliardy SEK.Prevádzková marža sa znížila na 3,7 % z 5,8 % v predchádzajúcom roku. Do výsledkov za uplynulý štvrťrok sú započítané aj jednorazové výdavky. Upravený prevádzkový zisk tak dosiahol 1,60 miliardy SEK a upravená marža 4,9 %.Čistý zisk švédskeho koncernu v 3. kvartáli klesol na 739 miliónov SEK z minuloročných 1,16 miliardy SEK. A zisk na akciu sa znížil na 2,57 SEK zo 4,04 SEK pred rokom.Tržby za 3. štvrťrok vzrástli na 32,52 miliardy SEK z 30,44 miliardy SEK vlani.Spoločnosť zopakovala, že za celý rok očakáva negatívny medziročný vplyv menových kurzov, cien surovín a ciel približne na úrovni 1,6 miliardy SEK.(1 EUR = 10,6963 SEK)