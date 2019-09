Britská vláda zverejnila materiál o príprave na brexit bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Britská vláda zverejnila v stredu pod tlakom poslancov svoj interný dokument, ktorý sa zaoberá prípravami na brexit bez dohody. Informovala o tom v stredu agentúra Sky News.Zverejnenie dokumentu s názvom Operation Yellowhammer (Operácia strnádka) minulý týždeň nariadili vláde poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu. Šesťstranový materiál bol zverejnený v stredu večer na vládnej internetovej stránke.Okrem iného varuje pred zdržaniami pri prechode tovaru cez Lamanšský prieliv, výrazným nárastom cien elektrickej energie a vplyvom brexitu na zásoby liekov a potravín.Podľa vlády by v prípade tvrdého brexitu mohlo dôjsť k poklesu dodávok istých druhov čerstvých potravín aj k zvýšeniu cien.Narušenia v preprave tovarov cez Lamanšský preliv by mohli podľa vládneho dokumentu pretrvávať až po dobu troch mesiacov.Zdržania spôsobené brexitom bez dohody by mohli zasiahnuť aj britských dovolenkárov využívajúcich tunel pod Lamanšským prielivom, trajekty a letiská. Takisto môžu nastať aj narušenia pri zdieľaní dát medzi Britániou a EÚ, píše sa v dokumente, ktorý počíta s prípravou na najhorší možný scenár. Datovaný je 2. augustom.V materiáli sa tiež konštatuje, že pripravenosť britskej verejnosti a firiem na brexit bez dohody stále "", píše agentúra AP.V dôsledku nových pohraničných kontrol by sa počet kamiónov prechádzajúcich cez Lamanšský prieliv mohol po tvrdom brexite znížiť v priebehu jedného dňa o 40 až 60%.Británia by mala odísť z EÚ 31. októbra a prípadná dohoda s EÚ, prijateľná pre obe strany, sa zrejme zatiaľ nečrtá.