Kanadský premiér odštartoval kampaň pred októbrovými voľbami

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 12. septembra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau začal v stredu kampaň za svoje znovuzvolenie v októbrových parlamentných voľbách, informovala agentúra AP.Kanadskí voliči sa podľa premiérových slov musia rozhodnúť, či sa chcú vrátiť k" predchádzajúcej konzervatívnej vlády, ktorá praktizovala rozpočtové škrty a úsporné opatrenia.Trudeau zložil prísahu 4. novembra 2015 ako v poradí 23. predseda kanadskej vlády. Nástupom do funkcie ukončil desať rokov trvajúcu vládu konzervatívcov premiéra Stephena Harpera.Trudeau pokračuje v šľapajach svojho otca Pierra Trudeaua, ktorý v minulosti takisto stál na čele kanadskej liberálnej vlády, pripomína AP.Konzervatívna strana vedená Andrewom Scheerom sa v aktuálnych prieskumoch približuje k liberálnej strane premiéra Trudeaua.Podľa utorkových výsledkov prieskumu spoločnosti Nanos Research má liberálna strana podporu 34,6 percentnú podporu a konzervatívci 30,7 percenta, uviedla agentúra Reuters. Prieskumy naznačujú, že Trudeau by vo voľbách nemusel získať dostatočný počet kresiel na to, aby mohol vládnuť samostatne.Reuters v tejto súvislosti pripomína premiérove chybné kroky, ktoré zapríčinili pokles jeho popularity.Bývalá ministerka spravodlivosti a generálna prokurátorka Jody Wilsonová-Raybouldová odstúpila vo februári z funkcie. Kritizovala pritom "sústavné" a "neprípustné" úsilie vysokopostavených činiteľov blízkych premiérovi, ktorí sa ju snažili odradiť od stíhania veľkej strojárskej spoločnosti SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie.V súvislosti s týmto škandálom odstúpila aj ministerka financií Jane Philpottová.Trudeau v auguste uznal, že porušil etické pravidlá tým, že sa pokúsil ovplyvniť prípad spoločnosti SNC-Lavalin. Odmietol sa však ospravedlniť a argumentoval tým, že mal v úmysle chrániť pracovné miesta.Konzervatívny líder Scheer v stredu povedal, že Trudeau stratil morálnu autoritu na vládnutie.