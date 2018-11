Britské firmy podporujú Mayovej návrh dohody o brexite

Britská premiérka Theresa Mayová predstavuje poslancom parlamentu predbežnú dohodu o odchode svojej krajiny z Európskej únie v Londýne vo štvrtok 15. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. novembra (TASR) - Dohodu o brexite, ktorú vyrokovala premiérka Theresa May, podporil aj britský podnikateľský sektor. Minister obchodu Liam Fox uviedol, že dohoda je lepšia, než tvrdý brexit.Mayovej hovorkyňa povedala v piatok novinárom, že premiérka vymenuje nového ministra pre brexit. Niektoré lokálne médiá tvrdili, že Mayová možno ministerstvo zruší.Hovorkyňa tiež uviedla, že firmy podporujú Mayovej dohodu o vystúpení z Európskej únie (EÚ).Minister obchodu Liam Fox podľa BBC vyhlásil, že dohoda je lepšia než odchod bez dohody. Dodal, že voliči by sa mali na Mayovej návrh dohody pozrieť racionálne a bez emócií. Vláda podľa neho nebola zvolaná na to, aby robila, čo chce, ale, aby robila to, čo je v záujme krajiny.Podobne sa vyjadril aj šéf strojárskeho koncernu Rolls-Royce Warren East, ktorý sa pripojil k ďalším podnikateľským lídrom podporujúcim Mayovej návrh. Politici podľa neho musia podporiť pragmatický plán brexitu. Dodal, že čas sa kráti a akákoľvek dohoda je lepšia než odchod z EÚ bez dohody.Rolls-Royce, ktorý vyrába letecké a lodné motory, v Británii zamestnáva 22.300 ľudí.