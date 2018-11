Prieskum: Slováci platia menej úplatkov, no boja sa korupciu nahlásiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. novembra (TASR) - Malá korupcia je na Slovensku naďalej na ústupe. Za ostatné tri roky zaplatilo úplatky vo verejných službách len 12 percent Slovákov. Klesá však počet ľudí ochotných korupciu nahlásiť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Transparency International Slovensko (TIS) koncom septembra uskutočnila agentúra Focus.uviedol riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.Dlhodobo sú podľa neho najčastejšie nelegálne platby či protislužby v zdravotníctve, teda sektore, ktorého služby využíva najviac občanov.priblížil Šípoš.Dodáva však, že za posledné dva roky klesol počet ľudí ochotných nahlásiť korupciu.pripomína Šípoš. Súvisí to podľa neho aj so všeobecne nízkou dôverou v políciu. Ako dodáva, podľa Eurobarometra z jari 2018 je slovenská polícia najmenej dôveryhodnou v EÚ, verí jej len 38 percent Slovákov.Hlavnou výzvou pre Slovensko však podľa TIS ostáva neriešenie tzv. veľkej korupcie. "Trestanie vysokopostavených politikov či podnikateľov ostáva aj 29 rokov od novembra 1989 napriek početným podozreniam len sporadické," uzavrel Šípoš.