Britské MF prijme krízové plány pre prípad brexitu bez dohody

Londýn 10. augusta (TASR) - Britské ministerstvo financií (MF) čoskoro prijme krízové plány ohľadne regulácie finančných služieb v prípade, že krajina odíde z Európskej únie (EÚ) bez dohody.Ministerstvo financií uviedlo, že firmy by mali pokračovať v prípravách na prechodné obdobie, ktoré má trvať dva roky po brexite. Ale mali by sa pripraviť aj na možnosť, že k nemu nedôjde, ak Británia vystúpi z EÚ bez dohody.uviedlo ministerstvo financií v dokumente, v ktorom poukázalo na svoj prístup k legislatíve v oblasti finančných služieb po brexite.Scenár odchodu bez dohody počíta s prevedením zákonov a regulácií EÚ do britského práva v procese nazvanomVláda dúfa, že by to uľahčilo situáciu v sektore finančných služieb, ktorý sa podieľa zhruba 12 % na výkone ekonomiky.Ministerstvo uviedlo, že tiež deleguje právomoci na finančných regulátorov, aby vyriešili akékoľvek nezrovnalosti v pravidlách, ktoré by mohli nastať.Základom krízových opatrení bude podľa ministerstva vytvorenie niekoľkých štatutárnych nástrojov. Cieľom je poskytnúť najskôr finančným spoločnostiam s licenciou v EÚ prvú pomoc a dočasné povolenia na podnikanie v Británii, ak stratia prístup na európsky trh.Ďalšie nástroje predstaví ministerstvo na jeseň alebo začiatkom roka 2019.