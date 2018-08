Za polárnym kruhom sprevádzkovali druhý cech na skvapalňovanie plynu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 10. augusta (TASR) - Na Jamalskom polostrove uviedli do prevádzky druhý cech závodu na skvapalňovanie zemného plynu. Jeho ročná kapacita bude 5,5 milióna ton. Rovnaký ročný výkon dosiahne aj prvá výrobná jednotka, uvedená do prevádzky vlani v decembri. Vo štvrtok (9.8.) o tom informoval prvý kanál ruskej televízie.Za polárnym kruhom, kde slnko nezapadá, pokračujú na tri zmeny stavebné, a najmä montážne práce na treťom cechu. Všetko smeruje k tomu, že bude dokončený za necelých päť mesiacov.Šéf správnej rady Novateku, hlavného investora projektu, Leonid Micheľson uviedol, že sa už začal budovať aj štvrtý cech závodu. Kým prvé tri cechy sa budujú za výraznej účasti zahraničných partnerov, na poslednom sa ich podiel výrazne zníži.Podľa odhadov odborníkov sa na jamalskom nálezisku skrýva v hlbinách vyše 900 miliárd kubických metrov zemného plynu. A číslo nie je ešte konečné.Plyn schladený najmenej na 160 stupňov Celzia sa dopravuje potrubím do špeciálnych tankerov. Záujem oň prejavujú najmä krajiny juhovýchodnej Ázie, predovšetkým Čína, ktorá sa po zhoršení obchodných vzťahov s USA vzdala zámeru kupovať americký skvapalnený plyn.Prvé tankery, dlhé 250 metrov, vyplávali do prístavov ázijských zákazníkov vlani v decembri.Ešte pred piatimi rokmi na mieste, kde stojí spracovateľský závod, bola močaristá tundra. Z osady, v ktorej žilo len 19 ľudí, sa za 60 mesiacov stalo mesto Sabetta. Počet jeho obyvateľov dosahuje takmer 30.000.Komplex Jamal LPG buduje medzinárodné konzorcium. Jeho hlavným akcionárom je ruský koncern Novatek a podielnikmi sa stali francúzsky koncern Total a niekoľko čínskych partnerov. Subdodávky prichádzajú z 15 krajín.Investori majú hotový projekt závodu na skvapalňovanie zemného plynu Arktika LPG 2. Bude stáť na východnej strane Jamalského polostrova.Nový závod bude podľa Micheľsona potrebný. Odvolal sa na expertov, podľa ktorých sa dopyt po skvapalnenom plyne v neďalekej budúcnosti zvýši asi o 70 %.Prvý závod, ktorý bude dobudovaný v nasledujúcom roku, má na 96 % zakontrahované dodávky na niekoľko rokov dopredu.