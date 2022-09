Britské mincovne ukázali nové mince s podobizňou Karola III., zberateľom budú k dispozícii už na budúci týždeň

Spomienka na kráľovnú

Distribúcia mincí

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - V Spojenom kráľovstve predstavili nové mince s podobizňou kráľa Karola III. Päťdesiatpencová minca s jeho portrétom by sa mala dostať do obehu v najbližších týždňoch, informuje spravodajský portál BBC.Bežnú 50-pencovú i pamätnú päťlibrovú mincu zdobí podobizeň Karola z dielne britského sochára Martina Jenningsa. Rubové strany oboch mincí pripomínajú zosnulú kráľovnú Alžbetu II.Mince sa držia stáročnej tradície, podľa ktorej sa teraz kráľ pozerá doľava, opačne ako jeho predchodkyňa. Tak ako predchádzajúci britskí králi, a narozdiel od kráľovnej, na hlave nemá korunu. Karol vraj svoju podobizeň sám schválil a bol s ňou spokojný.Kráľovská mincovňa začne mince zberateľom predávať od budúceho týždňa a ešte pred koncom roka sa do obehu dostanú aj 50-pencové mince. Distribuovať ich budú na základe požiadavky bánk, sporiteľní a pôšt. Mince budú v obehu spolu s mincami, na ktorých je zosnulá kráľovná.Podľa Anne Jessopp z Kráľovskej mincovne zvyčajne mince vydržali asi 20 rokov, takže mince s kráľovnou Alžbetou II. a kráľom Karolom III., budú spoločne v obehu ešte mnoho rokov.Od začiatku budúceho roka by mali začať raziť aj jednopencové a dvojlibrové mince s rovnakou podobizňou Karola. Do obehu ich tiež budú uvádzať postupne tak, že budú nahrádzať poškodené mince a tiež dopĺňať ďalší dopyt.