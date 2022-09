Samosprávam chýba kontrola hospodárenia a mnohé nemajú ani hlavného kontrolóra, tvrdí Makarová zo Zastavme korupciu

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - V samosprávach chýba kontrola hospodárenia. Mnohé z nich nemali ani hlavného kontrolóra, ktorý by dozeral na efektívnosť a zákonnosť ich hospodárenia. Na tlačovej konferencii to povedala Xénia Makarová Dodala, že téme sa začali venovať, pretože najviac podnetov, ktoré prijali, sa týkalo práve podozrení z korupcie či neefektívneho hospodárenia samospráv. Zároveň sa blížia voľby do orgánov samospráv. Problémy vnímajú napríklad v oblasti predaja či prenájmov prostredníctvom takzvaného osobitného zreteľa či v postavení hlavného kontrolóra.