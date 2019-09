Britské návrhy alternatívy k írskej poistke nie sú podľa EÚ uspokojivé

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. septembra (TASR) - Najnovšie britské návrhy, ako v kontexte brexitu zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou, známe ako alternatívne opatrenia, nie sú podľa EÚ prijateľnou alternatívou k tzv. írskej poistke. S odvolaním sa na uniknutú internú správu Európskej komisie (EK) o tom v piatok informovala spravodajská stanica Sky News.Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok v rozhovore pre Sky News potvrdil, že od britskej vlády dostal návrh alternatívnych opatrení, avšak nemal vtedy ešte možnosť oboznámiť sa s ním.Juncker však v tejto súvislosti pripustil, že "" nemá "" a ak budú jej ciele splnené iným spôsobom, nebude na nej trvať.Z interného dokumentu EK však podľa Sky News vyplýva, že alternatívne opatrenia neposkytujú potrebné "" problémov, ktoré viedli k vzniku írskej poistky.Najnovší britský návrh podľa správy efektívne nerieši problém vzniku tvrdej hranice na ostrove, nezabezpečuje na ostrove pokračujúcu spoluprácu medzi severom a juhom a v neposlednom rade neumožňuje ani zachovanie integrity jednotného trhu v dotknutom regióne.Kabinet britského ministra Borisa Johnsona podľa Sky News na margo alternatívnych opatrení uviedol, že nejde o vyjadrenie jeho pozície, ale skôr o nápady, ktoré by sa mali stať predmetom ďalšej diskusie medzi Londýnom a Bruselom." vyhlásil v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami pre spravodajskú stanicu zdroj z prostredia britskej vlády.Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.