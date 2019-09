Čaputová na Globsecu v New Yorku kritizovala polarizáciu spoločnosti

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 21. septembra (TASR) – Polarizáciu spoločnosti na Západe, stratu dôvery vnútri štátov aj medzi národmi a tiež spochybňovanie liberálnych hodnôt kritizovala prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom piatkovom vystúpení na slávnostnom večierku inštitútu Globsec v New Yorku venovanom 30. výročiu konca totality v strednej Európe.V prejave spomenula éru premiéra Vladimíra Mečiara, ktorá podľa nej ukázala, akou krehkou môže byť mladá demokracia. "Ukázalo sa, že keď sú ľudia ticho, rozhodnutia zopár ľudí môžu uchvátiť celý štát," vyhlásila. Pre Slovensko bolo podľa nej v tom období "budíčkom" nepozvanie do NATO spoločne s jeho susedmi a pomenovanie krajiny ako "čiernej diery Európy"."Dnes vieme, že z vašej strany to bolo čestné posolstvo a signál, že vám na nás záleží," povedala Čaputová pred medzinárodným publikom na pôde Bohemian National Hall.Po tom, čo pred 15 rokmi SR vstúpila do NATO a EÚ, Slováci "začali brať slobodu, demokraciu a transatlantické spojenectvo ako samozrejmosť, namiesto toho, aby ich ďalej zveľaďovali".V dôsledku toho podľa prezidentky narástol počet tých, ktorí sa začali cítiť zo spoločnosti vytesnení. "Ľudia majú pocit, že politici a demokracia pre nich zlyhali a ich hlas ostáva nevypočutý," povedala Čaputová a dodala, že príležitosti sa chopili populisti.Vyjadrila znepokojenie nad rastúcou polarizáciou a rozdelením vnútri spoločnosti aj medzi národmi, a tiež nad stratou dôvery v spoločnosti, ale aj transatlantickej komunite.Európsku úniu v tejto súvislosti označila za "symbol všetkého, čo nám za totality chýbalo".Vyjadrila znepokojenie, že "niektoré hlasy vykresľujú liberálne hodnoty ako hrozbu našej spoločnosti"."Práva menšín sú vnímané ako ohrozenie našich kľúčových hodnôt, slušnosť sa považuje za slabosť. Národná hrdosť a patriotizmus sa budujú na nenávisti, izolácii a homofóbii. Populizmus sa prezentuje ako spôsob, ako vyhovieť želaniu občanov," pokračovala.Podľa vlastných slov má obavy, keď počuje o kladení národných záujmov pred spoločné záujmy. Prízvukovala, že Európska únia nie je rivalom USA - "bez ohľadu na to, čo hovoria niektorí politici".V prejave volala po obnovení dôvery v západnom svete, upozorňujúc na množiace sa ozbrojené konflikty a obchodné vojny. "Potrebujeme zodpovedné vlády so silnou legitimitou, založenou na dôvere občanov, a politických vodcov, ktorí sa zrieknu populizmu a udržia svoje egá pod kontrolou," povedala.Kompromisy podľa nej nie sú možné, ak ide o právny štát a spravodlivosť, alebo keď sa "pravidlá stanú obeťou autoritárskych ambícií".osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec