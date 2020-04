Britské nemocnice si cez zoznam želaní zháňajú veci každodennej potreby aj na Amazone

Niektorým sa nepáči

Balíčky starostlivosti

14.4.2020 - Niektoré nemocnice britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) využívajú servis spoločnosti Amazon s názvom Wish List (v preklade Zoznam želaní, pozn. SITA) na získanie vecí každodennej potreby pre zamestnancov aj pacientov. Podľa BBC News je takýchto zariadení v rámci Anglicka a Walesu najmenej desať.V zoznamoch sa nachádzajú položky ako krémy na ruky, žiletky, zubné kefky, dezodoranty, teplomery a rôzne iné hygienické výrobky. Ľudia môžu na Wish Listoch označiť položky, ktoré by si želali dostať od iných.Niektorým zdravotníkom sa však tento spôsob pomoci nepáči a vyzvali ľudí, aby podporili napríklad rodičov, ktorí prišli o prácu a musia živiť svoje deti.BBC dodáva, že objavili aj tretie strany, ktoré vytvorili zoznamy želaní v mene NHS. Našli na nich aj vitamíny, kávu, energetické tyčinky či kancelárske potreby.Zástupcovia South West Yorkshire Partnership Foundation Trust na svojej webstránke uviedli, že "vytvorili Wish List na pomoc zdravotníkom a pacientom počas šírenia koronavírusu".Iné nadácie NHS zas chcú zabezpečiť "balíčky starostlivosti" pre zamestnancov, ktorí musia zostať v nemocniciach. Niektorí už zrušili zoznamy po tom, ako sa dočkali silnej podpory verejnosti."Vaša štedrosť nás naozaj prekvapila. Ak budeme potrebovať znova zverejniť náš zoznam, dáme vám vedieť," napísali na sociálnej sieti Facebook zástupcovia East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust.