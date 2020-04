Aká je nová kniha Koronavírus?

„Kniha je napísaná veľmi umne,“ tvrdí skúsený prekladateľ PaedDr. Rudolf Řežábek, CSc. „Prokopenko vyvoláva rozporuplné a vášnivé reakcie. Napísal ju čítavým jazykom, je to populárno-vedecké spracovanie pre najširšiu verejnosť. Autor je provokatér, nie však dogmatik a čitateľom ponúka možnosti. Necháva na nich, aby si vytvorili názor.“

Knihu Koronavírus napísal Igor Prokopenko, autor a moderátor programu Vojenské tajomstvo a mnohých ďalších dokumentárnych projektov vrátane programov. Niektoré kapitoly sa môžu zdať pritiahnuté za vlasy, ťažko uveriteľné – autor odpovedá na otázky, ktoré mu kládli bežní ľudia a je to teda aj odraz toho, ako uvažujeme a čo nás trápi.

Prokopenko preto rozoberá témy ako:

Čo sa vlastne stalo vo Wu-chane?

Čo nesedí na oficiálnej verzii vzniku 2019 – nCoV?

Vírus alebo prišelec z kozmu?

Mikroorganizmy, ktoré nás riadia

Najstrašnejšie tajomstvá o vírusoch

Bojové vírusy – výplod fantázie alebo realita?

Čo teraz čaká svetovú ekonomiku?

Vo svojej knihe opisuje napríklad aj to, ako on sám mal možnosť vstúpiť do vedeckého laboratória v Rusku, kde sa vedcom podarilo vytvoriť liek na vírus ebola.

Tiež si prečítate o práci českého evolučného biológa Jaroslava Flegra, ktorý sa podujal zistiť, či mikroorganizmy dokážu vplývať na naše rozhodovanie.

Naozaj môžu mať v pandémii prsty farmaceutické firmy, ktoré chceli zarobiť na ľudskej hlúposti? Alebo ide dokonca o bojový plán zo strany USA, prípadne Číny?

Prokopenko poukazuje na epidémie a pandémie v minulosti. Píše o očkovaní a jeho nevyhnutnosti, ak chceme čeliť zákerným chorobám. Dotýka sa aj možností vírusových biologických zbraní a kapitolu venoval aj genetickému inžinierstvu.

Pravdou je, že niektoré informácie môžu vyznievať ako pritiahnuté za vlasy a Prokopenko sa neraz púšťa na tenký ľad. Sú to len konšpirácie? Dohady a hypotézy?

Faktom je, že mnohé otázky – či je koronavírus biologickou zbraňou, či k nám priletel z vesmíru ap. – mu kládli ľudia na Instagrame a on na ne odpovedá.

Nepresviedča, nevnucuje svoj názor a jedinú pravdu. Skôr predkladá hypotézy, možnosti a je na každom čitateľovi, aby uvažoval a zapojil kritické premýšľanie.

Takže jeho knihu Koronavírus nemožno brať ako vedeckú, odbornú (ako je to napokon napríklad aj pri populárnych knihách Ericha von Danikena), ale skôr sa chcel priblížiť ľuďom a podať množstvo informácií na zamyslenie.

Preto určite stojí za prečítanie ako odraz toho, čo všetko ľudí zaujíma, čoho sa obávajú a o čom hovoria.

Prečítajte si úryvok z knihy Koronavírus :

Vírusy sú ľudstvu známe už dávno

Panika vyvolaná novými kmeňmi je však relatívne nový fenomén a vysvetľuje sa zmenou informačného priestoru v ére internetu. Svet zaplavili správy o koronavíruse a ľudia začali premýšľať o tom, čo vlastne vedia o vírusoch. Usudzujeme tak podľa množstva otázok o vírusoch ako takých, ktoré sme od vás dostali. Urobili sme teda vlastnú štúdiu a zhromaždili sme pre vás najzaujímavejšie fakty o vírusoch.

V posledných rokoch Rusi začali aktívne cestovať. Pritom im ani len nezíde na um dať sa zaočkovať proti exotickým chorobám! V Ázii a Afrike však môžete nakaziť mnohými chorobami! Napríklad Thajsko a Vietnam, také obľúbené medzi našimi krajanmi, sa doslova hmýria potkanmi, ktoré sú, ako viete, povestnými prenášačmi nákaz! V Afrike sa nájdu aj extrémne veľké exempláre. Tým, ktorí cestujú do Tuniska, sa odporúča očkovať nielen proti hepatitíde A a B, ale aj proti besnote, ktorú prenášajú miestne netopiere. V Indii môžete zasa dostať brušný týfus, v Thajsku chytiť maláriu a horúčku dengue! Mnohí sa však nechcú dať zaočkovať, a to najmä z obavy, že po očkovaní môžu nastať komplikácie. Najneškodnejšie z nich sú alergia, zvýšená teplota a tlak. Navyše, vďaka vakcínam sa ľudstvu podarilo zvíťaziť nad takou chorobou, ako sú kiahne, ktorá v stredoveku kosila obyvateľstvo Európy po miliónoch. Podľa faktov a čísel sa však zdá, že sa svet opäť ponára do obdobia stredoveku. V Indii, Afganistane a na Ukrajine sa vlani objavili nové prípady ochorení na poliomyelitídu, čiže detskú obrnu... Na Blízky východ sa zasa vrátila choroba, ktorá bola na začiatku 21. storočia už celkom zabudnutá – cholera! Vo Veľkej Británii znova začali liečiť chorobu viktoriánskej éry – šarlach! Najhoršou katastrofou sa však stala epidémia osýpok... Za rok 2019 sa chorobnosť len v Rusku zvýšila takmer štvornásobne. Na tomto nesú vinu lekári, takzvaní antivakcinační odborníci. Veď v súčasnosti ľudia na celom svete hromadne odmietajú očkovanie! Platí to aj o našej krajine. Len si predstavte, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2017 zomrelo na osýpky na planéte 109 000 ľudí! A to v 21. storočí! Za prvé tri mesiace roku 2019 vo svete ochorelo na osýpky viac ako 110 000 ľudí.