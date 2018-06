Britské tajné služby vedeli o zneužívaní väzňov po 11. septembri

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. júna (TASR) - Britské tajné služby vedeli o zlom zaobchádzaní s osobami podozrivými z terorizmu, ktoré Spojené štáty zadržali po útokoch z 11. septembra 2001. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil výbor britského parlamentu.Poslanci Výboru pre tajné služby a bezpečnosť (ISC) po dlhom skúmaní dospeli k záveru, že britskí agenti o systematickom zlom alebo krutom zaobchádzaní s väzňami vedeli, ale tieto praktiky tolerovali a neurobili nič pre to, aby ich Američania prestali používať. Informovala o tom televízia Sky News.Podľa autorov správy však neexistujú dôkazy, že by sa na zneužívaní osôb podozrivých z terorizmu priamo podieľali príslušníci niektorej z trojice britských tajných služieb: zahraničnej rozviedky MI6, kontrarozviedky MI5 a vojenskej spravodajskej služby DI.Správa pokrýva obdobie od teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001 až do roku 2010. Britskí agenti sa vtedy podieľali na približne 2300 výsluchoch väzňov zadržiavaných v Iraku, Afganistane a na americkej základni Guantánamo na Kube.Poslanci zaznamenali 232 prípadov, keď britské tajné služby poskytli otázky na výsluchy, hoci vedeli o zlom zaobchádzaní s vypočúvanými. V 198 prípadoch dostali britské tajné služby informácie tretej strany získané prostredníctvom mučenia.V 128 zaznamenaných prípadoch sa britská strana dozvedela od zahraničných partnerov o krutom zaobchádzaní s väzňami, avšak nepodnikla žiadne kroky. O 25 incidentoch informovali Britov samotní zadržiavaní.Členovia parlamentného výboru zaznamenali 13 prípadov, keď boli britskí agenti priamymi svedkami zlého zaobchádzania s údajnými teroristami.Organizácie na ochranu ľudských práv považujú vyšetrovanie, ktoré viedol výbor britského parlamentu, za príliš limitované a nedostatočné. Požadujú pritom rozsiahlejšie a dôkladnejšie prešetrenie celej záležitosti, ktoré by viedol osobitný sudca.