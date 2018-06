Migrantov z lode Lifeline chce aj Nórsko

Loď organizácie Mission Lifeline, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 28. júna (TASR) - Na deväť stúpol počet krajín ochotných prijať migrantov z lode nemeckej humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline.Podľa agentúry AP maltský premiér Joseph Muscat vo štvrtok na Twitteri uviedol, že Nórsko sa pripojilo k ôsmim krajinám, ktoré v stredu vyjadrili ochotu prijať niektorých z 234 migrantov oprávnených získať azyl. Okrem Malty to boli Francúzsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Holandsko a Belgicko.Agentúra AP poznamenala, že ekonomickí utečenci budú vrátení do svojich domovských krajín.Loď organizácie Mission Lifeline zachránila migrantov minulý týždeň pri pobreží Líbye a odvtedy nemohla nikde v Stredozemnom mori zakotviť. Taliansko jej odmietlo vydať povolenie na vplávanie do svojich prístavov a posádka neúspešne žiadala i Maltu, aby ju prijala. V utorok sa načrtlo riešenie, keď Malta oznámila, že umožní lodi zakotviť - avšak len v prípade, ak dostane záruky, že utečenci budú rozdelení medzi viacero štátov EÚ. Povolenie na vstup do prístavu dal v stredu maltský premiér Muscat po dosiahnutí dohody medzi ôsmimi štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca.