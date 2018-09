Britskí konzervatívci sa nedohodli na alternatívnom pláne brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. septembra (TASR) - Plán euroskeptikov v britskej vládnej Konzervatívnej strane zverejniť alternatívny plán budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou (EÚ) sa. Napísali to v utorok londýnske noviny Financial Times (FT).Spojené kráľovstvo má opustiť Európsku úniu 29. marca 2019, ale tzv. brexit stále sprevádza veľa nejasností: neexistuje zatiaľ žiadna úplná dohoda o vystúpení Británie z bloku, okolo premiérky Theresy Mayovej krúžia jej rivali a niektorí zákonodarcovia vyvíjajú tlak na zopakovanie referenda z roku 2016 o členstve v EÚ.Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier v pondelok (10.9.) povedal, že dohodu o podmienkach brexitu by bolo možné dosiahnuťak by boli vyjednávači reálni vo svojich požiadavkách.Stúpenci brexitu v britskej Konzervatívnej strane, ktorí chcú oveľa voľnejší vzťah s Úniou ako premiérka Mayová, minulý týždeň nechali kolovať svoj 140-stranový návrh alternatívneho plánu brexitu.Ale konzervatívny zákonodarca Jacob Rees-Mogg, vedúci probrexitovej Európskej výskumnej skupiny, ktorý viedol práce na alternatívnom pláne, uviedol, že úplný dokument nebude zverejnený.dodal.Ďalší vplyvný stúpenec brexitu v britskej vládnej strane Steve Baker, povedal v pondelok, že 80 alebo viac konzervatívnych zákonodarcov je pripravených hlasovať proti Mayovej plánu na odchod z bloku.Kritici premiérke vyčítajú, že plán, ktorý predstavila v sídle britských premiérov v Chequers na udržanie väzieb s EÚ po odchode Británie z bloku, oslabí pozíciu Londýna.Plán z Chequers predpokladá, že Británia opustí jednotný trh, ale bude pokračovať vo voľnom obchode s EÚ v oblasti tovarov a agroproduktov, najmä potravín, prostredníctvom colnej dohody a spoločných pravidiel.Stúpenci tvrdej línie však argumentujú, že takáto dohoda udrží Britániu príliš tesne spojenú s blokom, zatiaľ čo lídri EÚ opakovane spochybnilidohody a upozornili Londýn, že budú potrebné ďalšie kompromisy.Mayová, ktorá čelí čoraz tvrdšej kampani vo vlastnej Konzervatívnej stane, opakovane uviedla, že uprednostní brexit bez dohody pred zlou dohodou.