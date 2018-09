Začal sa odvolací proces o príprave vraždy bosa sýkorovcov Čongrádyho

Dvaja strelci zavraždili na Pečnianskej ulici v bratislavskej Petržalke jedného z údajných šéfov podsvetia Petra Č., prezývaného Čongi. Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Bratislava 11. septembra (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v utorok na Krajskom súde v Bratislave začal odvolací proces, verejné zasadnutie v kauze pokusu o vraždu bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho alias Čongiho. Kukláči v utorok eskortovali hlavných obžalovaných Sergeja M. a Petra H. Ďalší dvaja obžalovaní v prípade Dušan Š. a Roman J. dali súhlas svojim advokátom na pojednávanie v ich neprítomnosti.Pôvodne nižší súd - Okresný súd Bratislava I, vo februári tohto roku Sergeja M. odsúdil na výnimočný trest vo výške 23 rokov. Odpykať by si ho mal vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Petra H. trojčlenný senát odsúdil na súhrnný výnimočný trest 18 rokov odňatia slobody a napokon Dušana Š. na päťročný trest odňatia slobody. Tiež by mali sedieť za mrežami v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Čo sa týka Petra H., súd vtedy zrušil predchádzajúce rozsudky v iných kauzách.Rozsudok nebol právoplatný, keďže trojica odsúdených podala odvolanie. O ňom práve v utorok rozhoduje trojčlenný senát Krajského súdu v Bratislave. Dvaja oslobodení obžalovaní sa, prirodzene, voči rozsudku neodvolali. Na strane druhej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry voči jednému z obžalovaných podal odvolanie vo výške trestu.Čongrádyho zavraždili v roku 2004 na Pečnianskej ulici v Bratislave za bieleho dňa. Jeho smrť mali neúspešne pripravovať už v roku 1999. Pred súdom stála pätica mužov – Sergej M., Peter H., Roman J., Dušan Š. a Vladimír Š. V prípade dokázania viny im hrozil až výnimočný trest. Peter H. bol dlhšie na úteku a zadržali ho v Rumunsku. Je bratom zavraždeného kysuckého bosa Milana H.V tejto kauze nejde o prvý proces. Priami vykonávatelia vraždy sa v roku 2014 dohodli s prokurátorom a uzavreli dohodu o vine a treste. Ivan Beňo, ktorý strelcov koordinoval, dostal 15-ročný trest, strelec a svedok prebiehajúceho procesu Peter Kopera o tri mesiace menej a jeho komplic Vladimír Smetana 14 rokov.Čongrádyho zavraždili pred pizzeriou. Zasiahli ho do hlavy a rôznych častí tela 24 ranami, na následky ktorých na mieste činu zomrel. Bol považovaný za jedného zo štyroch nástupcov, vplyvných osôb skupiny sýkorovcov, po zavraždení jej zakladateľa Miroslava Sýkoru. Vyrastal v detskom domove a v skupine mal na starosti najmä jej ekonomickú časť. Začínal ako vekslák.