Britskí poslanci schválili zákon o vystúpení z Európskej únie, brexitu už nič nestojí v ceste

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci dolnej komory britského parlamentu vo štvrtok vysokým rozdielom hlasov schválili zákon o vystúpení krajiny z Európskej únie. Za zákon hlasovalo 330 poslancov, proti ich bolo len 231. Všetkých 330 hlasov "za" pochádzalo z radov poslancov Konzervatívnej strany premiéra Borisa Johnsona Zákon ešte poputuje do hornej komory, Snemovne lordov, tá však nemá kompetenciu jeho prijatie zvrátiť, iba ak spomaliť. Snemovňa lordov bude o zákone hlasovať budúci týždeň. Už nič teda nestojí v ceste brexitu v plánovaný dátum, teda 31. januára.Po tomto termíne bude nasledovať jedenásťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého Británia už nebude členom únie, no bude sa ešte riadiť jej pravidlami a tiež prispievať do jej rozpočtu. Zmyslom tohto prechodného obdobia je získať potrebný čas na nájdenie dohody o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Londýnom a EÚ.Hoci Johnsonovi konzervatívci, výrazne posilnení po decembrových predčasných parlamentných voľbách, vo štvrtok brexit v parlamente pohodlne pretlačili, nie všetci sa tešia."Hlasovali za zákon, ktorý pripraví budúce generácie o právo žiť a pracovať v 27 iných krajinách. Hlasovali za zákon, ktorý ruší doteraz garantovanú ochranu v oblasti životného prostredia, a to napriek faktu, že čelíme klimatickej núdzi," vyhlásil po hlasovaní hovorca opozičných Liberálnych demokratov pre otázku brexitu Alistair Carmichael.Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.